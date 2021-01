Prefeitura de Parintins aumenta para 120 o número de leitos do hospital Jofre Cohen

Chegaram na manhã desta sexta-feira, 15, mais 20 leitos novos ao hospital Jofre Cohen, unidade de referência para Coronavírus no município. Com isso sobe para 120 o número de leitos que estarão disponíveis integralmente a partir da normalização do fornecimento de oxigênio. A Prefeitura está com uma força-tarefa para normalizar a oferta de oxigênio para a unidade de saúde, após um tanque ter sido “sequestrado” em Manaus, como informou o prefeito Bi Garcia.

Parintins no começo da pandemia tinha 60 leitos disponíveis, ampliando para 97 e agora para 120.

Segundo o secretário de saúde Clerton Rodrigues, a gestão do prefeito Bi Garcia tem investido fortemente na estruturação do sistema de saúde. “Estamos reorganizando para posteriormente colocar todos esses leitos em funcionamento”, disse Clerton Rodrigues.

Bruna Karlla/Secom

Fotos: Márcio Costa/Semsa Parintins