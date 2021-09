Prefeitura de Parintins avança com campanha antirrábica de cães e gatos casa a casa

A Prefeitura de Parintins começou na última semana a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. O trabalho casa a casa tem como meta vacinar o maior número possível de animais domésticos em prevenção a raiva. Parintins já havia recebido um lote de 7.800 doses de vacina antirrábica e iniciou o trabalho no parque de exposição Luiz Lourenço de Souza.

Agora as equipes estarão dos bairros e Centro. Em parceria com a ONG Patinhas Unidas, mais de 2.800 doses foram aplicadas. Nesta quarta e quinta-feira o trabalho está concentrado no bairro da Francesa.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, ressaltou que todos os bairros receberão as equipes da Secretaria de Saúde para a imunização contra a raiva. “Estamos com toda a equipe de zoonoses formada por vacinadores e registradores e precisamos do apoio dos proprietários dos animais”, destacou.

Elaine Pires informa que na região do Mocambo e Caburi também iniciou a campanha e posteriormente todas as demais localidades polos serão atendidas. A coordenadora ressaltou a importância da parceria com a ONG Patinhas Unidas nesse processo de imunização dos animais domésticos.

Segundo o coordenador do Setor de Zoonoses, Carlos Cunha, é necessário que o proprietário do animal dê assistência na hora da imunização para proporcionar maior segurança aos vacinadores. Ele informou que há contra indicação da vacina apenas para aqueles animais que estejam debilitados, fêmeas grávidas ou que estejam amamentando.

Secom Parintins

Foto: Márcio Costa