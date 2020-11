Prefeitura de Parintins avança na entrega e instalação de telefones rurais

180 comunidades rurais começaram a receber, da Prefeitura de Parintins, telefones rurais para melhorar a comunicação entre as localidades e a Central de Resgate do Município.

As entregas e instalações já aconteceram em mais de 30 comunidade, entre elas Vila Amazônia, Zé Açu, Terra Preta, Tracajá, Maranhão, Paraíso, Jacu, São Tomé, Marajá, Valéria, Saracura, Borralho, Mocambo e Caburi.

Nos últimos meses, a Prefeitura e Secretaria de Saúde promoveram a compra e a entrega de 11 ambulanchas que cobrem todas as calhas de rios de Parintins.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destacou que as demais localidades receberão os equipamentos no curto espaço de tempo para aprimorar os serviços de remoção de paciente a Parintins. Ele ressalta que o município virou referência no atendimento com a criação da Central de Resgate de Parintins, durante o período da pandemia que conta com ambulâncias e ambulanchas novas para socorrer a população.

O secretário reiterou também que as localidades se comunicam com a central de resgate pelo número 192. “Os coordenadores e presidentes das comunidades estão bastante satisfeitos, pois ao chegar aqui em Parintins, a ambulância já estará aguardando para condução até unidade de saúde”, salienta.

SECOM