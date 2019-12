Prefeitura de Parintins busca novas parcerias para viabilizar projeto de construção de Museu

A secretária de Cultura e Turismo de Parintins Karla Viana esteve representando o município em reunião na manhã de quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) com o deputado estadual Saulo Vianna, para alinhar proposta de emenda parlamentar com o objetivo de viabilizar o projeto de implantação do Museu Histórico, na cidade. O secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo e a secretária executiva Sigrid Ramos também estiveram presentes.

De acordo com Karla Viana a conversa foi bastante produtiva e o deputado sinalizou como positiva a viabilização da emenda que poderá ser destinada a estrutura interna do Museu como a mobília, iluminação e aquisição de equipamentos. “Estamos em busca de parceiros para o projeto do museu. O secretário de cultura e a secretária executiva do Estado estão contribuindo bastante com a gente, todos empenhados para a criação do museu histórico. O prefeito Bi Garcia já conseguiu a emenda para reforma e agora estamos em busca para fazer o museu funcionar”, disse.

De acordo com a secretária, o diretor de departamento de museus da Sec, Turenko Beça, irá ajudar no levantamento do acervo, bem como a questão da estrutura do local. O Museu, previsto para funcionar no Palácio Cordovil, antiga prefeitura, deverá reunir acervo de documentos, móveis e bens culturais que se refiram à história do município.

SECOM

Foto: Assessoria Deputado Saullo Vianna