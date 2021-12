Prefeitura de Parintins cancela Réveillon

Na manhã deste sábado (11), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), anunciou que a Prefeitura cancelará a festa de Réveillon deste ano. A decisão, que segue recomendações do Ministério da Saúde e obedece decreto do Governo do Estado do Amazonas, tem caráter preventivo e visa evitar a proliferação do novo coronavírus. No interior do Amazonas, o município é o que mais vacina contra Covid, tendo mais de 85% do público alvo imunizado com duas doses ou dose única.

O cancelamento do Réveillon será formalizado pela Prefeitura de Parintins na segunda-feira, dia 13 de dezembro, através da publicação de decreto municipal assinado pelo prefeito Bi Garcia.

“Há necessidade de se acautelar e ter esse cuidado de primeiro vacinar. Quem ainda não tomou vacina, procure os centros de saúde para tomar a primeira dose, tomar a segunda e a terceira para reforçar a imunidade. Mais do que isso, é preciso manter o uso obrigatório de máscara, principalmente em ambientes fechados”, ressalta Bi Garcia.

Conforme dados dos boletins epidemiológicos, Parintins está com uma média diária de três novos casos de Covid-19. Por conta das vacinas, as pessoas contaminadas têm casos leves, sem necessidade de internação.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro