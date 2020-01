Prefeitura de Parintins chega a marca de 7.800 consultas oftalmológicas

A Prefeitura de Parintins chega esta semana à marca de mais de 7.800 consultas oftalmológicas realizadas em parceria com a Fundação Piedade Cohen. As consultas são feitas todos os meses beneficiando principalmente pessoas de baixa renda da cidade e do interior. Esta semana os atendimentos estão sob responsabilidade dos oftalmologistas Zaire Vinícius e Ana Paula.

O prefeito Bi Garcia comemora o resultado das ações que a Prefeitura tem realizado para dar melhor qualidade de vida aos cidadãos. Ele lembrou que ao retornar a Prefeitura em 2017, o município não mais oferecia consultas oftalmológicas, o que trouxe prejuízos à saúde ocular de muitos parintinenses. “Foi uma prioridade nossa a retomada dessa parceria e também a realização de jornadas de cirurgia de catarata, carne crescida e glaucoma com a utilização de tecnologia de ponta. Já estamos nos preparativos finais para mais uma jornada de cirurgia que será a primeira do ano de 2020”, pontuou.

A aposentada Luzia Hatta, moradora do centro da cidade, avaliou como excelente o trabalho da Prefeitura de Parintins e dos oftalmologistas que promovem os procedimentos. “Já consultei e já operei os dois lados dos olhos nas jornadas da Prefeitura. Gostei demais. Aprovado”, falou a sorridente paciente.

Seu Francisco Aziel, da região da Valéria, agradeceu por receber a atenção devida, destacando que o investimento que a Prefeitura promove beneficia os cidadãos que teriam dificuldades para se deslocar a Manaus ou até recorrer na uma consulta particular.

Além das consultas realizadas pela Fundação Piedade Cohen, a Prefeitura de Parintins realizou mais de duas mil consultas oftalmológicas com entrega de óculos, em ação conjunta com a ONG missão Amazônia no mês de junho de 2019.

