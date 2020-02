Prefeitura de Parintins confirma disputa da Copa Alvorada no Ginásio de Esportes Elias Assayag

Em reunião nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, entre a equipe da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv e a direção do Sistema Alvorada de Comunicação, ficou definido a disputa da 23ª Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020) no ginásio Elias Assayag.

Um dos professores da Semjuv, Bruno Melo, agradeceu a compreensão da coordenação do evento e confirmou a competição que abrange jogadores de nível nacional na maior praça esportiva do salonismo parintinense. “Recebemos o aval do prefeito que esteve no ginásio na noite de quinta-feira, 13, que anunciou melhorias na área interna e externa. Telhado, arquibancada, vestiários, adequação para lanchonete são alguns setores que receberão os reparos, contribuindo com o sucesso de mais uma edição da maior disputa de Futsal do Baixo Amazonas, que inicia na próxima terça-feira, 18 de fevereiro, já com um grande jogo entre Navio Parintins e Perebas Futsal”, destacou.

A reunião aconteceu no próprio ginásio e contou com a presença do presidente da Fundação Evangelli Nuntiand, padre Arilton Cascae e do coordenador da Copa, Nelselino Santarém. “Agradecemos a parceria da Semjuv e ficamos na expectativa para o início da Copa marcada para o dia 18, esse ano, com equipes representantes dos estados do Amazonas (Parintins – sede, Nhamundá, Barreirinha e Maués) e do Pará (Terra Santa, Faro e Juruti)”, enaltece.

Kedson Silva/JI