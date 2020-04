Prefeitura de Parintins confirma quarto caso positivo de coronavírus e anuncia novas medidas

Em pronunciamento realizado nesta segunda-feira (06) através das redes sociais, a Prefeitura de Parintins confirmou o quarto caso de coronavírus no município. O anúncio foi feito pelo prefeito Bi Garcia.

Também participaram da transmissão o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, e o tenente-coronel Corrêa Júnior, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas.

Segundo a Secretaria de Saúde de Parintins, o quarto infectado é um paciente que foi encaminhado a Manaus na sexta-feira, 03 de abril, seguindo o protocolo estabelecido pelo Governo do Estado para o tratamento do COVID-19.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a equipe de saúde do município aplicou teste rápido em um idoso de 77 anos de idade que positivou para o coronavírus neste domingo, dia 05. O idoso foi entubado e encaminhado a Manaus nesta segunda-feira, onde passará por outro exame do Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (LACEN) para confirmação da contaminação. Se confirmado, será o quinto caso de coronavírus em Parintins.

Bi Garcia faz um alerta à população. Conforme monitoramento, o idoso que atestou positivo para o coronavírus em teste rápido e a criança de 1 ano e 4 meses, que já está curada do vírus, foram infectados em agências bancárias. “A criança esteve com a mãe em uma casa bancária para recolher benefícios. Esse cidadão que está entubado e está sendo transferido para a capital do estado é um andarilho que vive pedindo ajuda das pessoas na porta dos bancos”, alerta o prefeito, que também pede aos parintinenses que cumpram a quarentena e fiquem em casa.

Para evitar a proliferação do vírus, a Prefeitura, a Polícia Militar e outros órgãos que participam do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus vão intensificar ações de fiscalização nas ruas da cidade, portos e aeroporto para que a quarentena seja cumprida com rigor pela população.

SECOM

Foto: Pitter Freitas