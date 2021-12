Prefeitura de Parintins conquista no IPAAM Licença de Operação do Matadouro Osório Melo

Com muito trabalho e determinação a Prefeitura de Parintins conquistou junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM) a Licença de Operação para o pleno funcionamento do Matadouro Frigorífico Osório Melo.

A licença de operação tinha sido concedida em 2017 com validade de dois anos. Equipes de engenheiros e técnicos do município e o administrador Sérgio Pessoa atuaram junto com a Secretaria de Administração no sentido de reformular toda a documentação inerente a regulamentação e licenciamento, além de obedecer aos critérios técnicos, funcionais e sanitários que o matadouro deve cumprir na demanda exigida pelos órgãos de fiscalização.

O secretário de Administração Edy Albuquerque foi a Manaus seguindo recomendações do prefeito Bi Garcia para trabalhar a legalização do matadouro. Albuquerque comemora a conquista da licença de operação pela importância que o abatedouro representa para a economia da cadeia produtiva da pecuária, no abate de animais e na garantia da qualidade da carne que chega à mesa do consumidor. “Com esse documento temos a regularidade da parte ambiental e é uma conquista importante porque estamos conseguindo resolver as questões pendentes no matadouro que poderiam gerar multas de cinco mil reais”, afirma.

Com a licença de operação o município retoma a confiança dos órgãos ambientais e demonstra toda a responsabilidade e seriedade que o matadouro funcione dentro do que prevê a legislação, não só no que diz respeito aos documentos regularizados, como também melhorias nas instalações e equipamentos adequados para o abate.

Texto e foto: Secom