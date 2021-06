Prefeitura de Parintins construiu mais de 5 mil metros de pontes na cidade

A cheia do rio Amazonas e seus afluentes alcança marcas surpreendentes a cada dia. Para amenizar os impactos causados por este fenômeno natural, a Prefeitura de Parintins construiu 5.035 metros de pontes de madeira em toda a cidade. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e tem como objetivo possibilitar o transporte e a segurança das pessoas que moram nas áreas atingidas pelas águas.

Em Parintins, nove bairros e 33 ruas e becos foram afetados pela enchente e recebem ações emergenciais. Os bairros atingidos são Palmares, São José, Vitória Régia, Itaúna I, São Francisco, Santa Clara, Francesa, União e Santa Rita. Para dar auxílio às famílias atingidas pela subida das águas, desde o mês de março a Prefeitura de Parintins executa ações como a construção de pontes, doação de madeiras, distribuição de cestas básicas e acompanhamento de equipes médicas. Além da Semosp, as ações contam com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasth), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Defesa Civil.

A dona de casa José Maria Ferreira, 42, mora na rua Coronel Barreto Batista, no São José, rua com a maior ponte em extensão (970 metros). “É uma situação terrível para a gente que mora aqui. Graças a Deus, o prefeito mandou fazer a ponte. Eu agradeço muito, mas na nossa casa não está fácil. Só Deus na nossa vida e pedir pro nosso prefeito fazer como ele está fazendo por nós, que é o que ele pode fazer, sendo que ele não tem culpa, é a natureza”, destacou.

Devido o grande volume de água desta enchente, muitas áreas que nunca foram afetadas pelas águas ficaram submersas e precisaram de estrutura e apoio do poder público. O secretário da Semosp, Albano Albuquerque, informa que uma equipe técnica da pasta monitora as áreas e atualiza os dados do nível do rio, uma vez que em vários bairros foi preciso refazer e elevar as pontes. “Estamos acompanhando todas as áreas e dando o suporte necessário para as famílias”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 04 de junho, o nível do Rio apresentou 9,44 metros de elevação. A marca está 9 centímetros maior que a cheia de 2009, registrada no mesmo dia (9,35m). O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), garante que toda a administração pública está voltada para atender as famílias atingidas pela enchente e no combate ao novo coronavírus.

Eldiney Alcântara/Secom

Fotos: Yuri Pinheiro