Prefeitura de Parintins contrata mais cinco médicos para apoio ao combate ao coronavírus

A Prefeitura de Parintins formalizou a contratação de cinco novos médicos, recentemente formados pela Universidade do Estado do Amazonas para atuação na atenção básica de Parintins. Os jovens profissionais entram para atuação direta no combate ao coronavírus. A Prefeitura tem sido referência no Estado em ações de prevenção e de enfrentamento à epidemia que no município já infectou 263 pessoas. Eles atuarão nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen, UBS do Bumbódromo e UBS fluvial Lígia Loyola.

De acordo com o médico Gilmar Filho, a cidade de Manaus está com uma ampla demanda de profissionais médicos, mas ele preferiu estar em Parintins para atuar na linha de frente. “Me sinto na obrigação de estar aqui ajudando. Agradeço ao apoio da Prefeitura de Parintins e Secretaria de Saúde para que pudéssemos voltar o quanto antes. Já sabemos qual plano de trabalho, as unidades de referência e já vou começar a atender pacientes com síndrome respiratória”, contou.

A médica Aline Garcia também agradeceu a oportunidade em poder desempenhar a sua profissão em momento tão importante. “Estou extremamente feliz por estar participando disto, podendo proporcionar um retorno a minha cidade pelos conhecimentos que adquiri nesse seis anos de universidade. Vocês podem contar com a gente, pois estamos aptos a ajudá-los”, salientou.

O prefeito Bi Garcia informou que todos são parintinenses e chegam no momento importante que é de enfrentamento ao vírus. “Nós estamos investindo para atender da melhor forma possível a população. Sabemos da importância desse trabalho e confiamos no talento destes jovens parintinenses”, pontuou.

Clerton Rodrigues, secretário de Saúde, enalteceu o investimento e a confiança da Prefeitura de Parintins na contratação dos novos médicos que irão somar às ações que o município vem enfrentando no combate a pandemia.

SECOM