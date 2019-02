Prefeitura de Parintins convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado para assinatura de contrato

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), começou nesta quarta-feira (06) a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a assinatura de contrato para o ano letivo de 2019. O processo de assinatura vai do dia 06 a 11 de fevereiro na Coordenação de Recursos Humanos da Semed, sendo que nos dias 06 e 07 o atendimento se concentrará nos aprovados para a zona urbana. Os candidatos que foram aprovados para trabalharem na zona rural vão assinar os contratos nos dias 08, 09 e 11. A convocação se dá após a publicação do resultado final da análise de currículos para contratação administrativa temporária por meio do Edital nº 002/2018.

O candidato aprovado neste Processo Seletivo deverá apresentar no ato da contratação a documentação comprobatória original e uma cópia de cada um dos seguintes documentos:

Curriculum Vitae;

Carteira de Identidade;

CPF;

Titulo de Eleitor;

Declaração de estar quite com a Justiça Eleitoral, na data da admissão;

Certificado de dispensa do Serviço Militar (sexo Masculino);

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou extrato analítico;

Comprovante de Residência atualizada;

2 fotos 3×4;

Comprovante de escolaridade (histórico escolar, diploma, certificado);

Certidão de nascimento ou casamento;

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade;

Certidão Negativa Criminal (Estadual);

Certidão Negativa de Tributos Municipais;

Número da Conta Corrente – Bradesco;

Declaração de Bens;

Declaração de disponibilidade para o cumprimento da carga horária exigida no Edital, podendo esta cair nos turno matutino, vespertino e/ou noturno, a critério da administração quanto a necessidade;

De acordo com o secretário de Educação, João Costa, este ano a prefeitura vai contratar mais de 850 profissionais em diversas áreas da educação nos níveis fundamental, médio e superior para atuarem na zona urbana e rural do município. “Os servidores contratados cumprirão carga horária de 20h a 40h semanais e receberão salários que variam entre R$ 954,00 e R$ 2.455,35, conforme o cargo. O contrato tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período”, destacou o secretário.

O candidato que não cumprir o prazo será desclassificado e abrirá vaga ao subsequente.

A lista completa com os nomes dos convocados encontra-se no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no endereço www.diariomunicipal.com.br/aam ou no site da Prefeitura Municipal de Parintins.

Secom Parintins