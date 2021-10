Prefeitura de Parintins disponibiliza academias de ginástica gratuitas com orientação profissional

Desde segunda-feira, 18 de outubro, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), vem realizando trabalhos sob orientação de profissionais habilitados nas quatro academias ao ar livre, localizadas na Praça dos Bois (lado vermelho), Praça da Liberdade, Estação da Cidadania (Bairro da União) e na avenida Geny Bentes (bairro Djard Vieira). De forma gratuita, os profissionais físicos estão à disposição da sociedade de segunda a sábado, nos horários das 6h às 10h e das 17h às 21h.

Em um momento em que o parintinense retorna às atividades esportivas, a Prefeitura investiu em equipamentos com design moderno e de fácil utilização da população como medida de saúde pública, disponibilizando os espaços no combater a obesidade e o sedentarismo. “Antes do início de qualquer atividade física é de fundamental importância a realização de avaliação médica com a possibilidade de liberação para prática da atividade física de intensidade moderada”, orienta a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

Com a instalação das academias no município, a Prefeitura também gerou 24 novos empregos, sendo 4 vigias e 2 educadores físicos em cada espaço público.

SECOM

Fotos: Kedson Silva