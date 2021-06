Prefeitura de Parintins divulga edital de processo seletivo para escolas da área de várzea

A Prefeitura Municipal de Parintins publicou na tarde desta segunda-feira (21) o Edital 001/2021 do Processo Seletivo Simplificado – PSS/Zona Rural Área de Várzea. O certame prevê a contratação temporária de profissionais em nível Superior, Médio e Fundamental para atuarem nas escolas da área de várzea, na zona rural do município, nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais. Ao todo são 102 vagas destinadas aos cargos de professor, auxiliar de serviços gerais, cozinheira e vigia.

O prefeito em exercício Mateus Assayag(PL), o secretário de Educação, Azamor Pessoa, e o presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, professor Jeferson Matos, acertaram os detalhes finais para o início das inscrições que acontecem de 23 de junho a 1º de julho de 2021, sem a cobrança de taxa de inscrição e totalmente online.

“É claro que a preocupação do prefeito Bi Garcia é com a vida dos parintinenses, tanto na cidade quanto na zona rural, e esse cenário da pandemia é analisado dia após dia tanto pelo prefeito, quanto pela Semsa, quanto pela Semed, e a cada dia vai se vendo a possibilidade de um retorno das aulas. Mas independentemente desse retorno é preciso organizar o quadro de profissionais, por isso este seletivo de forma online, para evitar possíveis aglomerações, zelando pela saúde de todos”, pontuou Mateus Assayag.

Para as pessoas com deficiência, o edital prevê a disponibilidade de 5% das vagas em todos os cargos. O edital também orienta no artigo 6.1 que para todos os candidatos que será necessário observar atentamente os documentos exigidos na inscrição. E para efetivar a mesma, o candidato deverá enviar toda a documentação em mídia, no formato PDF, para o e-mail do cargo pretendido, descrito no artigo 5.1 do edital.

De acordo com o secretário de Educação, Azamor Pessoa, o processo seletivo é apenas um dos meios de preparar as escolas para um breve retorno das aulas na zona rural. “Nossas aulas não pararam, porém o ensino é à distância. Então esse seletivo surge a partir da necessidade de se organizar para um sonhado retorno presencial das aulas. É um seletivo que contempla profissionais de todos os níveis de formação acadêmica, visando sempre a qualidade da educação que oferecemos aos nossos alunos”, frisou o secretário.

O edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2021 está disponível no site da Prefeitura de Parintins através do link https://parintins.am.gov.br//uploads/103589.PDF e também será disponibilizado no mural da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Foto: Júnior Preto