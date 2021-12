Prefeitura de Parintins divulga edital de Processo Seletivo Simplificado para cargos na área da Educação

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulgou nesta sexta-feira, 10 de dezembro, o Edital 002/2021 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, que prevê a contratação por tempo determinado de profissionais de Nível Superior, Médio, Médio Técnico e Fundamental em diversos cargos na área de educação, para atuarem nas escolas da Prefeitura localizadas na zona urbana e zona rural, região de Terra Firme, para o Ano Letivo 2022.

As inscrições no certame serão gratuitas, iniciam na quarta-feira, dia 15, e encerram no dia 26 de dezembro, de forma totalmente virtual, através de e-mails específicos disponibilizados para cada cargo. O candidato que desejar se inscrever no PSS deve ter pleno conhecimento das regras contidas no edital. Após a efetivação da inscrição, o candidato será submetido a uma Prova de Títulos através dos documentos enviados no ato da inscrição.

O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, mediante necessidade da administração. Ao todo são disponibilizadas 1.158 vagas entre os cargos de professor, inspetor de aluno, instrutor de informática, monitor de AEE, assistente técnico administrativo, serviços gerais, motorista, cozinheira, vigia e marinheiro de convés.

Dentre as condições para contratação dos candidatos aprovados, o Edital prevê o cumprimento do Decreto Municipal 197/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 a todos os servidores municipais.

A Prefeitura de Parintins nomeou uma comissão organizadora do Processo Seletivo composta por quatorze servidores técnicos em educação da Semed, que serão responsáveis pela recepção, análise e deferimento ou não dos candidatos inscritos no certame. O edital 002/2021 do PSS Educação – Área de Terra Firme está disponível para consulta e download no link a seguir: https://drive.google.com/file/d/1pmlNba0BDOhTeguwHdAd0hJiGAWdhIM9/view?usp=sharing

Secom