Prefeitura de Parintins divulga programação para o Carnailha 2020

A Prefeitura de Parintins divulga nesta sexta-feira (17) a programação para os eventos momescos que antecedem o Carnailha 2020, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, na Avenida Paraíba. O evento faz parte do calendário turístico do município e estima receber aproximadamente 15 mil pessoas.

A abertura do Carnailha inicia no dia 25 de janeiro com a chegada da Camélia, a partir das 18h, no Mercado Municipal.

No dia 08 de fevereiro acontece o 1º feirão dos blocos com a escolha da Rainha dos irreverentes, Rainha da Chave Especial e Rei Momo, o evento será na Praça Cristo Redentor, a partir das 19h. As inscrições terão início na segunda-feira (20), no Centro de Atendimento ao Turista (Cat), de 08h as 14h.

No dia 15 de fevereiro, ocorre o 2º Feirão dos Blocos.

No domingo (23/02), desfilam os blocos irreverentes. Na segunda-feira, é a vez das bandas da Chave Especial.

A festa encerra na terça-feira, com a apresentação das bandas de Boi-Bumbá, com o Carnaboi.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM

Foto: Yuri Pinheiro/SECOM