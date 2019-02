Prefeitura de Parintins doa passagem para que lutador de Muay Thai volte ao Brasil

Tweet no Twitter

O lutador parintinense de Muay Thai , David Rayner Paixão que precisa voltar ao país o quanto antes conseguiu passagem por meio de doação da Prefeitura de Parintins. O prefeito Bi Garcia (PSDB) confirmou logo após a matéria do site AmEmPauta ir ao ar na sexta-feira, que o município arcaria com a passagem de Bangkok Tailândia para São Paulo que custa cerca de R$ 5.700.

David que foi a convite de um amigo há dois anos atrás para o país asiático, participou de várias lutas, conseguiu se tornar campeão, porém está com visto provisório vencendo. Ele usou as redes sociais para falar da possibilidade de voltar ao Brasil e buscar regularizar sua situação para um possível retorno a Asia.

A mãe do atleta enviou áudio a reportagem confirmando a compra da passagem via Prefeitura de Parintins. Fez questão de agradecer pelo apoio do site AmEmPauta, Prefeitura e dos amigos que participaram de uma rifa neste domingo em Parintins que ajudará a custear a vinda de David de São Paulo a sua cidade natal.

O irmão de David, Davisson Paixão também mora na Tailândia onde participa de várias competições internacionais.

Márcio Costa/AmEmPauta

Foto: Divulgação