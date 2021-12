Prefeitura de Parintins e Incra atendem 69 assentadas do PA Vila Amazônia para assinatura do crédito Fomento Mulher

Os membros da Comissão de Crédito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Amazonas, Everaldo Costa, e Eneida Cavalcante, atendem 69 mulheres do Projeto de Assentamento Vila Amazônia na Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), de 09 a 14 de dezembro. A ação contempla as beneficiárias com o Projeto de Aplicação do Crédito Fomento Mulher para incentivo às atividades na Agricultura Familiar.

Essas mulheres são chamadas pela Prefeitura de Parintins a comparecer para a assinatura do projeto e do contrato no valor de R$ 5 mil com o Incra, no horário de expediente da Sempa, das 8h às 14h, nesta quinta-feira (09/12), sexta-feira (10/12), segunda-feira (13/12) e terça-feira (14/12). As beneficiárias devem apresentar os seguintes documentos: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, título do lote e Cadastro Único atualizado.

O superintendente do Incra no Amazonas, João Jornada, o secretário de produção, Tião Teixeira, e o prefeito de Parintins, Bi Garcia, preparam cerimônia de entrega dos contratos do Crédito Fomento Mulher para o dia 14 de dezembro. O trabalho da Comissão de Crédito do Incra é realizado em parceria com o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária e Sala de Cidadania na Sempa, na Rua Paes de Andrade, onde era o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Foto: Gerlean Brasil

Lista das beneficiárias abaixo em documento

CRÉDITO FOMENTO MULHER