Prefeitura de Parintins e Incra entregam contratos de crédito para mulheres do PA Vila Amazônia

Aproximadamente 50 agricultoras beneficiárias do Projeto de Assentamento Vila Amazônia foram contempladas com R$ 5 mil do Crédito Fomento Mulher concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2021. Os contratos assinados por 47 beneficiárias foram entregues pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, superintendente regional do Incra no Amazonas, João Jornada, e o secretário municipal de Produção, Tião Teixeira, no Centro do Idoso Pastor Lessa, nesta terça-feira (14).

O pagamento do crédito às mulheres em situação regular no PA Vila Amazônia é resultado do Acordo de Cooperação Técnica da Prefeitura de Parintins com a Superintendência Regional do Incra no Amazonas. A parceria institucional permite o funcionamento do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária do Programa Titula Brasil e da Sala de Cidadania, com serviços da instituição federal na Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), na Rua Paes de Andrade, Centro de Parintins.

Os membros da Comissão de Crédito do Incra, Everaldo Costa e Eneida Cavalcante, atenderam 47 beneficiárias na Sempa, de 09 a 14 de dezembro. Assentada na comunidade Moriá, Rio Mamurú, Marta Xavier Freitas, garantiu que o crédito chegou em boa hora para a aplicação nas atividades de piscicultura e de agricultura. “Vai ajudar muito e vamos ampliar o trabalho da criação de peixes, com mais gaiolas. Temos também abacaxi e banana. Queremos chegar com os alevinos até dois quilos. Lutamos para isso”, assegura.

O prefeito Bi Garcia destaca a chegada do Crédito Fomento Mulher na economia do município e considera que a atuação do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária é carta de alforria aos assentados. “São mulheres empreendedoras da área do Governo Federal. Com isso, a gente avança cada vez no fortalecimento da produção rural. A Sempa e o Incra aceleram os processos regularização fundiária para os assentados terem acesso a vários fomentos. Não tenho dúvida de que vai melhorar bastante a qualidade de vida do povo”, declara.

O secretário de Produção avaliou que o Crédito Fomento Mulher é a prova do êxito das ações conjuntas da Sempa com o Incra realizadas em 2021. “Começamos tudo com o processo de regularização fundiária com a implantação do Programa Titula Brasil. Colhemos os frutos da parceria do prefeito Bi Garcia com o superintendente do Incra, João Jornada. Esse crédito é para as mulheres investirem na propriedade e terem um oxigênio na economia familiar. Isso é geração de mais emprego e complementação de renda”, afirma Tião Teixeira.

De acordo com o superintendente do Incra, os recursos no valor de R$ 5 mil aumentam as atividades das famílias em diversas atividades. “É um crédito para as mulheres complementarem a renda em diversas atividades. É uma satisfação muito grande estarmos aqui, juntamente com o prefeito Bi Garcia. A parceria do Incra e a Sempa se consolidou com o Programa Titula Brasil. Temos a perspectiva da aplicação do crédito habitação em 2022 e a titulação no primeiro semestre do próximo ano para o PA Vila Amazônia”, acentua João Jornada.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz