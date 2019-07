Prefeitura de Parintins e Missão Amazônia levam atendimentos à zona rural do município

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins e a ONG Missão Amazônia firmaram nova parceria para beneficiar a zona rural, na área da saúde. No final de semana, foram oferecidos atendimentos diversos nas comunidades Santo Antônio do Tracajá e Maranhão.

Consultas médicas, de enfermagem, fisioterapia, nutrição foram disponibilizadas, além de educação em saúde com palestras sobre saúde bucal e atividades físicas.

Segundo o enfermeiro Marcial Carlos, a Prefeitura acertou em promover parceria a importante para beneficiar a população do interior. Ele destacou que a atuação conjunta da gestão do prefeito Bi Garcia, ONG Missão Amazônia e igreja Metodista fez a diferença na vida das famílias de toda região. “Agradecemos a todos, inclusive a equipe da UBS Cassiano Carmo do Maranhão e a Secretaria de Saúde pelo apoio”, completou.

SECOM