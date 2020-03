Prefeitura de Parintins e Núcleo de Telessaúde da UEA iniciam parceria durante a crise do coronavírus

A Prefeitura de Parintins iniciou mais uma parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) neste período de combate ao coronavirus. Foi disponibilizado desde esta quinta-feira (26) mais uma ferramenta importante para atendimento especializado à população.

Os médicos da Secretaria de Saúde de Parintins terão contato direto com o Núcleo de Telessaúde da UEA para tirar suas dúvidas. O contato, de acordo com o secretário de saúde Clerton Rodrigues será feito por mensagem de WhatsApp, onde poderá ser solicitada uma teleconsulta por videoconferência.

“O Centro de Telemedicina de Parintins é referência no Amazonas e foi o primeiro do Brasil. O prefeito Bi Garcia tem nos orientado a buscar todas as parcerias possíveis para que possamos atender a população da melhor forma possível, especialmente agora nesse momento de contingenciamento por conta do coronavírus”, explicou.

O coordenador do Centro de Telemedicina de Parintins Rafael Prado pede aos profissionais de saúde que entrem em contato com ele para informações sobre esta atuação conjunta. “A UEA disponibilizou uma lista com 62 médicos de 20 especialidades que irão, de forma significativa, ajudar nos procedimentos à distância. Nossos médicos poderão entrar em contato com eles e tirar suas dúvidas na hora. Em outro momento será disponibilizado o número para que a população possa tirar também as suas dúvidas relativas a essa pandemia”, afirmou.

Entre as especialidades à disposição dos médicos de Parintins estão infectologia, cardiologia, gastro, pneumologia urologia, nefrologia, intensivistas, anestesistas, endocrinologistas, cirurgiões, psiquiatras dermatologistas e outros.

