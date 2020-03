Prefeitura de Parintins e Senac promovem autoestima e carinho a mais de 80 mulheres da melhor idade

Diversas mulheres que fazem parte do programa municipal do idoso da Prefeitura de Parintins participaram na manhã desta sexta-feira (06) da ação que ofereceu cortes de cabelo, manicure, pedicure, limpeza de pele, designe de sobrancelha, dança e outras atividades, no Senac.

O trabalho foi acompanhado pela primeira dama do município, Mayra Dias, que conversou com todas e falou da importância de cuidar da autoestima e da saúde.

A ação é uma parceria da Prefeitura de Parintins com o Senac e atendeu cerca de 80 mulheres. Uma delas foi Maria da Silva, de 80 anos, que faz parte do programa municipal dos idosos. “Eu estou muito feliz. Não só eu, mas todas as minhas amigas. É muito bom vir aqui, ser bem tratada e receber tudo que tão fazendo com a gente. Eu vim pra fazer a limpeza de pele e já vou fazer também as unhas”, disse sorridente.

A ação faz parte da programação “Valorização da mulher” que vai realizar diversas atividades para celebrar o dia internacional da mulher, comemorado no domingo, dia 8.

As atividades serão divulgadas pela Prefeitura de Parintins.

SECOM