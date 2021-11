Prefeitura de Parintins e Sociedade Brasileira de Pediatria promovem curso para profissionais da neonatologia

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, promoveu curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais da neonatologia do Hospital Jofre Cohen nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Foram 30 profissionais participantes entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem como parte do Programa de Educação Permanente da Secretaria.

Estiveram à frente da capacitação a Equipe do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria formada pelas médicas Dra Nádia Pires, Dra Rossiclei Pinheiro e Dra Brisa Rocha.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, ressaltou os investimentos que a Prefeitura de Parintins tem realizado para cada vez mais qualificar o atendimento à população como na instalação de unidades de terapia intensiva neonatal no Hospital Jofre Cohen e capacitação dos profissionais. “Ressaltamos ainda a parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria que enviou médicas renomadas a Parintins para multiplicar conhecimentos com nossos servidores”, salientou Clerton.

A fisioterapeuta Ducilene Santos entende ser fundamental a realização de cursos como o disponibilizado para os profissionais da neonatologia do hospital Jofre Cohen. Segundo ela, mulheres não somente de Parintins, mas de outros municípios serão beneficiadas com um melhor atendimento. “A Prefeitura oferecendo esse curso ajuda muito o Baixo Amazonas como um todo. A gente tem um grande número de equipamentos que chegaram e o uso desses equipamentos requer sim treinamento e esse curso treinou a assistência ao paciente e o manuseio desses equipamentos de última geração”, salientou.

Secom

Foto: Márcio Costa