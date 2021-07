Prefeitura de Parintins elabora projeto de elevação das ruas em áreas alagadiças

Como medida definitiva para acabar com o problema de ruas alagadas, a Prefeitura de Parintins iniciou a formatação de um grandioso projeto de infraestrutura na cidade. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) realiza estudo topográfico para elevação do nível das vias que ficam em áreas alagadiças do município.

A equipe de topografia percorre bairros como Itaúna I, São José, Santa Clara, Palmares, São Francisco e demais áreas da cidade que, periodicamente, são afetadas pelas enchentes. O objetivo é coletar dados das vias e fazer um levantamento planiautimétrico para composição do projeto de infraestrutura. Com o estudo será possível elevar as ruas e evitar futuras alegações.

O trabalho é executado pelo topógrafo Marcelino Viana, que utiliza equipamento específico para o serviço. “Estamos fazendo um levantamento planiautimétrico dessas áreas para elevação do greide, ou seja, do nível das ruas. Vamos elevar o nível das vias que ficaram alagadas e, assim, facilitar a vida do povo dessas localidades”, explicou.

O secretário de Obras, Albano Albuquerque, revela que a ideia do prefeito de Parintins, Bi Garcia, é dar melhor condição de tráfego nas áreas que, normalmente, ficam intransitáveis. “A orientação do prefeito Bi Garcia é fazer com que essas ruas que foram atingidas possam ser elevadas. Então, a gente precisa fazer levantamento topográfico e o planejamento das ruas pra gente elaborar um projeto e executar em tempo hábil para que a empresa do recapeamento execute já com a elevação desses locais”, explica.

Albano informa ainda que o projeto consiste em elaboração de base e sub base e, consequentemente, a execução do recapeamento asfáltico. Ele informa que os dados do nível da última enchente (a maior da história) servirão como referência para definir os novos níveis das vias.

Eldiney Alcântara/SECOM