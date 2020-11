Prefeitura de Parintins elabora projeto de pavimentação da estrada Mocambo/Caburi

Após levantamento de dados, a Prefeitura de Parintins dá início aos trabalhos de elaboração do projeto de pavimentação da estrada que liga as agrovilas de Mocambo do Arari e Caburi. Desde a semana passada uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, (Semosp) está na região fazendo as medições necessárias.

A equipe de topógrafos da Semosp está na estrada para coletar dados importantes na formatação do projeto de pavimentação da via. O topógrafo, Rodrigo Macêdo, explica que “é feito primeiro o levantamento topográfico para reconhecimento do relevo e, em cima disso, fazer o projeto de terraplanagem e pavimentação. Assim que acabar todo levantamento, será elaborado o plano plurialtimétrico e, desse levantamento, gerar um projeto”.

De acordo com o subsecretário da Semosp, Rodrigo Silva, serão aproximadamente 43km de estrada pavimentada. Ele informa que todo o percurso está sendo avaliado, incluindo a estrada que dá acesso à comunidade Monte Sinai onde também pretende-se implantar um Porto para escoamento da produção.

O secretário da Semosp, Lázaro Ferreira, garante que a obra vai melhorar o transporte dos comunitários e dar maior incentivo ao escoamento da produção rural. Lázaro apontou para a grande produtividade daquela região destacou a importância dessa obra para a infraestrutura e o setor primário. “O projeto é de grande importância para o município, pois além de dar melhor estrutura para os comunitários também beneficia a economia local”, concluiu.

(SEMOSP/SECOM)