Prefeitura de Parintins encerra casamento coletivo 2019 com 117 casais

Para festejar a união de 117 casais, a Prefeitura de Parintins encerrou as atividades do casamento coletivo 2019 com o baile dos casados no Show Clube Ilha Verde na noite da última segunda-feira, dia 30.

As atividades tiveram início no dia 19 de dezembro, com o casamento civil no fórum de justiça do município.

No dia 27 foi realizado o casamento coletivo para os adeptos da religião evangélica no templo central da igreja Assembleia de Deus.

No dia 28 a solenidade aconteceu na Catedral de Nossa Senhora do Carmo para os católicos.

O prefeito Bi Garcia, a primeira dama Mayra Dias e o vice-prefeito Tony Medeiros prestigiaram o baile. Em seu discurso, Garcia destacou a importância de políticas públicas que fortaleçam a família. “Em 3 mandatos essa é a nossa oitava turma do casamento coletivo. Já ajudamos a formalizar mais de 1500 famílias . Isso se dá porque nosso governo tem a sensibilidade de entender que é na família que nasce a construção social das pessoas. Pra gente não é importante só fazer obras, mas também é importante o bem-estar das famílias da nossa cidade. Buscamos respeitar as religiões e fazer com que cada união fosse não só civil, mas também com as bênçãos de Deus”, destacou.

Entre os casados, está o instrutor de treinamento, Aelson Ferreira que aproveitou a ação para se casar com a artesã Jordana Piedade. “Essa ação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros favoreceu esse trabalho maravilhoso, onde conseguiram atenuar em nossos bolsos os custos com os casamentos, porque a gente sabe que é muito caro e o pouco que a gente tem não seria suficiente para os custos com cartório e igreja. Hoje estamos casados e tenho certeza que todos que casaram estão muito felizes”, disse.

A Prefeitura arcou com todos os custos, desde o casamento civil até a festa, onde os 117 casais e suas famílias tiveram uma decoração especial, coquetel, som ao vivo e puderam brindar a nova fase da vida.

SECOM

Fotos: Piter Freitas