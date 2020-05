Prefeitura de Parintins entrega cesta básica para famílias em isolamento por conta do coronavírus

A Prefeitura de Parintins tem feito a entrega de cestas básicas para famílias que estão em isolamento domiciliar por conta do novo coronavírus. Parte da entrega se deu por membros da equipe de saúde que atende as famílias no ônibus do município direcionado aos atendimentos domiciliares. O benefício eventual é entregue após diagnóstico feito por assistente social, profissional que também compõe a equipe.

De acordo com a assistente social Adriana Chixaro, que compõe a equipe Covid-19 itinerante, é realizada uma entrevista com as famílias e após análise socioeconômica é sugerida ou não a concessão do benefício eventual. “São realmente famílias que precisam deste apoio e principalmente por estarem em isolamento por conta do novo coronavírus. “É uma ação social muito importante da Prefeitura de Parintins, que busca atender as necessidades da população”, avaliou.

A assistente social da Secretaria de Saúde, Roci Pessoa, afirmou que dentre as 20 cestas básicas já entregues, a maioria foi direcionada aos bairros União, Paulo Correa, Palmares e Santa Rita. “Tivemos ainda três casos em que eram mãezinhas que tinham acabado de dar à luz, mas que estavam positivadas. A gente promove uma análise bem criteriosa, pois em alguns casos as famílias já estão recebendo algum tipo de ajuda de outras instituições”, lembrou.

Para o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, é mais uma frente pioneira de ajuda que a Prefeitura de Parintins tem enfrentado, se notabilizando pelas ações sociais e de saúde para a população.

SECOM