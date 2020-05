Prefeitura de Parintins entregará kits de medicamentos a pessoas positivadas com coronavírus

Bi Garcia fez o anúncio na coletiva de imprensa desta sexta-feira

No combate ao coronavírus, a Prefeitura de Parintins implanta um novo protocolo para reforçar o processo de tratamento de pessoas contaminadas. Em coletiva realizada nesta sexta-feira (22), o prefeito Bi Garcia anunciou a distribuição de 1.600 kits de medicamentos a pacientes positivados com o vírus.

Os kits são compostos por azitromicina, evermectina, prednisolona e paracetamol. A medicação é destinada ao tratamento domiciliar e segue protocolos estabelecidos por órgãos de saúde internacionais. A distribuição será feita nas unidades de saúde Mãe Palmira, Dr. Toda e UBS Fluvial Lígia Loyola.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, também serão destinados 1mil kits de medicamentos ao hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de pacientes com o coronavírus, para casos de emergência. Bi Garcia falou da dificuldade na aquisição dos remédios durante a pandemia.

“São medicamentos escassos. Todos os municípios do Brasil estão comprando. Os laboratórios oficiais do Governo Federal, que sempre vendem para as prefeituras por um preço bem razoável, fecharam para os municípios e estados. Estão produzindo só para o Governo Federal e o Exército. Isso causou um disparate no preço e uma dificuldade para adquirir medicamentos”, comentou.

Durante a coletiva, Bi Garcia também anunciou a contratação de mais 56 profissionais para atuarem na linha de frente de combate ao coronavírus. Além disso, foi anunciada a implantação de usina de produção de oxigênio no hospital Jofre Cohen. A obra custará em torno de R$ 700 mil.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas