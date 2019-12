Prefeitura de Parintins executa melhorias no porto para agilizar reabertura

Devido à burocracia para a liberação de recursos federais para melhorias no porto de Parintins, a Prefeitura Municipal, seguindo determinação do prefeito Bi Garcia, está fazendo uma série de melhorias na estrutura flutuante do terminal hidroviário.

Os serviços iniciaram na última quarta-feira (18) e devem ser estendidos até o final de semana, como comenta o prefeito Bi Garcia.

“A Prefeitura de Parintins está gastando recursos, que não é obrigação nossa, mas nós resolvemos entrar lá no porto. Estamos recuperando as bombas dos hidrantes contra incêndio. Estamos fazendo pista de marcação da borda da balsa e outros serviços de serralheria para que a gente possa colaborar nesse momento em que as verbas dependem de Brasília e, portanto, vai demorar muito”, comenta o prefeito.

Após a conclusão as melhorias na estrutura, o Município atuará junto à empresa certificadora para agilizar a liberação do porto na Marinha para a retomada de suas atividades de embarque desembarque de passageiros e cargas.

SECOM