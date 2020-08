Prefeitura de Parintins faz entrega de ônibus e lança programa Companhia do Social

Com o intuito de prevenir riscos e isolamento de famílias atendidas pelos centros de referência de assistência social (CRAS), além de promover o acesso de pessoas com deficiência e idosos a serviços de convivência, a Prefeitura de Parintins lançou nesta terça-feira, dia 11, o programa Companhia do Social. O projeto será executado através de um serviço de busca ativa em um ônibus adquirido pelo Município com recursos de emenda do ex-deputado estadual David Almeida.

O projeto Companhia do Social será coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). A equipe de execução da iniciativa é composta por assistente social, psicólogo, músicos, facilitador de oficina, intérprete de Libras, companhia de teatro e fisioterapeuta.

Bi Garcia, prefeito de Parintins, destaca que o programa de assistência social lançado pela Prefeitura vai realizar um trabalho itinerante na área urbana do município e comunidades suburbanas.

“Agora com esse programa chamado Companhia do Social nós vamos, numa busca ativa, encontrar pessoas com depressão, que estão com problemas sérios nesse período de pandemia. A companhia vai levar alegria, assistência social, fisioterapia e todos os profissionais habilitados. É um trabalho social de muita responsabilidade”, conclui o prefeito.

SECOM