Prefeitura de Parintins formaliza repasse para blocos carnavalescos

O prefeito Bi Garcia oficializou na tarde de terça-feira (19), o repasse de verbas para as agremiações carnavalescas. O presidente da Ascap juntamente com os dirigentes dos blocos da Chave dos Irreverentes, Chave A e Especial estiveram na reunião com o executivo.

Bi Garcia assegurou o apoio da Prefeitura para o desfile dos blocos oficiais de Parintins, o valor será dividido entre as agremiações em suas devidas proporções para que os presidentes possam continuar as atividades. Cada bloco receberá o valor de R$ 10 mil, as bandas da Chave A e Especial ganham ainda 500 tururis e os Irreverentes 100 camisas de coordenação.

“Definimos os valores a serem repassados para cada agremiação e na sexta já acontece esse repasse. No sábado vamos ter o grande Feirão dos Blocos com a participação de várias bandas locais, com muita swingueira, boi-bumbá e a presença do Dr. do Arrocha, Carlinhos do Boi. Vai ser o feirão que vai definir escolha do Rei Momo e da rainha dos Irreverentes e das Bandas. Convido a todos a participar desse grande evento de forma gratuita, não precisa nem comprar fantasia, basta apenas curtir o Canailha no sábado a noite, na praça Cristo Redentor”, destacou o prefeito.

O presidente do bloco Unidos do Itaúna, Edmar Plim Plim agradeceu o apoio que a prefeitura vem dando para os blocos. “Os blocos agradecem o prefeito Bi Garcia, tivemos aí o primeiro feirão, maravilhoso, com o show de Margareth Menezes com a participação de todos os blocos. A prefeitura deu oportunidade para a gente arrecadar recursos. Vamos ter a escolha da rainha, no mesmo formato do feirão passado. Na sexta-feira já vai ser repassado uma parte para cada agremiação e vamos poder realizar o Carnaillha, essa grande festa que atrai muitos visitantes”, disse.

Bruna Karlla/Sectur/Secom