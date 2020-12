Prefeitura de Parintins garante repasse de recursos do Governo do Estado ao Hospital Padre Colombo

A Prefeitura de Parintins repassou na quarta-feira (23) R$ 649.617,98 mil (seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos dezessete reais e noventa e oito centavos) para manter o funcionamento do Hospital Padre Colombo. O recurso vem do Governo do Estado diretamente para Fundo Municipal de Saúde e garante a plenitude dos atendimentos nos três meses (novembro, dezembro e janeiro).

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o repasse é resultado de negociação direta com o governador Wilson Lima que tem sido muito sensível com a situação da unidade e atendeu a demanda do município. “Há poucos dias eu fui a Manaus exclusivamente para trabalhar a liberação dessa parcela que envolve três meses de repasse para o Hospital Padre Colombo. Antes, eu fiz uma ligação para que o Dom Giuliano também pudesse conversar com o governador e acertamos, além da liberação, agenda para janeiro”, disse o prefeito.

A direção da unidade de saúde, no mês passado, realizou uma coletiva de imprensa para apresentar a situação econômica do hospital e anunciou a possibilidade de redução dos atendimentos e até a paralização deles devido ter não condições econômicas de mantê-los. “Nós trabalhamos muito para conseguir renovar o convênio do Hospital Padre Colombo com o Governo do Estado, agora em outra forma, direto para o Fundo Municipal de Saúde de Parintins, asseguramos os mesmos valores, com uma possibilidade de aumento em janeiro”, finalizou Bi Garcia.

SECOM