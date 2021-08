Prefeitura de Parintins inaugura Núcleo de Inclusão Socioassistencial

Na manhã desta quarta-feira, 11 de agosto, a Prefeitura de Parintins inaugurou o Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas – Girassol. O núcleo está localizado no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Santa Rita, localizado no bairro de Nazaré. A inauguração do Núcleo foi feita pelo prefeito Bi Garcia (DEM), primeira-dama Mayra Dias (DEM), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, vereador Telo Pinto (PSDB), pastor Elmer Lessa e representantes de outras entidades.

Através do Núcleo Girassol, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) proporcionará atendimento a pessoas com deficiência física, deficiência neurológica e idosos com atividades psicomotoras, cognitivas e sensoriais.

Idealizadora do Núcleo, a primeira-dama Mayra Dias destaca que o espaço foi organizado com o intuito de fortalecer a inclusão social em Parintins. “No núcleo de inclusão vamos atender a todas as deficiências. Várias famílias serão beneficiadas com esse trabalho que será desenvolvido. A gente está muito feliz e realizado de ter realizado o núcleo de inclusão que vai fazer muita diferença na vida da população parintinense”, exalta.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o Núcleo Girassol proporcionará amor e carinho às crianças, adolescentes e idosos portadores de deficiência. Bi Garcia enfatiza que o trabalho desenvolvido pela Semasth no núcleo contará com uma equipe altamente qualificada. “No núcleo vai trabalhar uma equipe multidisciplinar, que é formada por pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, professores especialistas em TEA (Transtorno do Espectro Autista). É toda uma equipe preparada para cuidar bem dessas crianças”, completa o prefeito.

A inauguração do o Núcleo de Inclusão Socioassistencial e Atividades Adaptadas – Girassol fortalece as ações da Prefeitura em benefício de pessoas portadores de deficiência. Atualmente, o Município atende mais de 3 mil pessoas em programas sociais e de saúde que visam proporcionar bem estar e qualidade de vida.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro