Prefeitura de Parintins inicia atendimento itinerante para pacientes com COVID-19

Para somar com as diversas medidas de combate ao coronavírus, a Prefeitura de Parintins iniciou nesta quarta-feira (06) o atendimento domiciliar para pacientes infectados. Um ônibus será utilizado para conduzir os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para a realização do serviço.

Climatizado e com 29 lugares, o veículo recebeu itens e equipamentos que possam garantir a segurança e eficiência no trabalho da equipe que será composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos e assistentes sociais. “A saúde dos nossos parintinenses é a nossa prioridade. Já tomamos diversas medidas para proteger nossa população. A atuação do ônibus com os profissionais é para tratar as pessoas que infelizmente foram infectadas. Vamos continuar trabalhando para vencermos essa doença”, garantiu o prefeito Bi Garcia.

O trabalho deve acontece em dois turnos e teve início logo após a entrega do veículo e apresentação dos profissionais. De acordo com o secretário de Saúde do município, Clerton Rodrigues, o objeto é acompanhar e tratar os pacientes e os familiares dos infectados. “A meta do gestor é reduzir ao máximo as transferências para capital do Estado. Queremos tratar nossos pacientes aqui e dar todo apoio necessário. Estamos botando nossos profissionais com todos os itens de segurança para levar atenção, carinho e buscar junto com cada família a saída para essa doença com a recuperação em casa”, disse.

O ônibus que será utilizado é um dos veículos que foram adquiridos com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga com contrapartida do Município. Após cada dia de atividade, será desinfetado pela coordenadoria de vigilância em saúde do município.

SECOM

Foto: Junior Cabral