Prefeitura de Parintins inicia campanha de multivacinação na zona rural

A Prefeitura de Parintins iniciou nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, a Campanha de Multivacinação destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos nas regiões do Rio Mamuru e Rio Uaicurapá . O objetivo dessa ação é atualizar a caderneta de vacinação de acordo com o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde para esse público alvo, ofertando os 19 imunobiológicos disponíveis na rede do SUS.

O Secretário de Saúde, Clerton Florêncio, relata que na oportunidade a equipe irá atualizar o cartão de vacina de toda a população das comunidades das regiões citadas (adultos jovens, idosos e gestantes) e também disponibilizará as vacinas referentes às campanhas da Influenza (toda a população a partir de 6 meses) e Covid-19 (Coronavac: primeira e segunda dose – com intervalo de no mínimo de 14 dias entre as doses; Astrazeneca: primeira e segunda dose – com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

A equipe percorrerá a zona rural durante 15 dias, levando a equipe de vacinação em todas as comunidades das regiões do Mamuru e Uaicurapá.

Secom

Foto: Márcio Costa