Prefeitura de Parintins inicia credenciamento de imprensa para o Carnailha 2019

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), inicia nesta terça-feira, 19 de fevereiro o credenciamento dos profissionais que farão a cobertura jornalística do Carnailha 2019. O evento ocorrerá nos dias 03, 04 e 05 de março.

A solicitação de credenciamento pode ser feita através do encaminhamento de requerimento, em papel timbrado, para a Secom no e-mail comunicaçã[email protected], até às 12h do dia 28 de fevereiro.

Emissoras de televisão, emissoras de rádio, programas independentes, websites, blogs jornalísticos, jornais, revistas e agências de notícias são os veículos de comunicação que serão credenciados.

No requerimento de credenciais as empresas deverão informar o telefone, e-mail de contato, além de dados dos profissionais credenciados (nome completo, função, RG e CPF).

O número de credenciados por empresa obedecerá aos seguintes critérios: emissoras de rádio (04 repórteres, 02 técnicos de som); emissoras de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); programas independentes de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); jornais (02 repórteres, 02 repórteres fotográficos e 04 colunistas sociais); websites, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas (01 repórter, 01 repórter fotográfico).

Os prazos de horário e a data limite para o envio do requerimento de credenciais não serão estendidos.

SECOM