Prefeitura de Parintins inicia expedição de autorização de viagens para casos urgentes

Uma equipe da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde, fixou atuação no cais do porto para expedição de autorização para viagens intermunicipais em casos urgentes. A equipe trabalha de 8 às 12h e de 14 às 18h, obedecendo a Resolução 003 do Conselho Estadual de regulação e Controle dos Serviços Públicos do Amazonas que prevê casos emergenciais para viagens.

Para o público em geral, o transporte de passageiros está suspenso por conta dos decretos estaduais em vigor como forma de prevenção do coronavírus.

Entre os casos considerados essenciais estão cidadãos que precisam viajar para tratamento de saúde, profissionais que atuam em setores de saneamento básico, assistência social, energia, profissionais de saúde, vigilância sanitária, entre outros.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, para a expedição dessa autorização para viagem é indispensável a apresentação de documentos que comprovem a necessidade para o deslocamento.

“Tendo a comprovação dessa necessidade aí expedimos o documento. Lembramos mais uma vez que só podem fazer essas viagens quem estiver com extrema necessidade comprovada em documentação”, ressaltou Elaine Pires.

A equipe atuante no porto da cidade está à disposição para solucionar outras dúvidas referente às atividades listadas na portaria e a documentação necessária.

SECOM