Prefeitura de Parintins inicia Projeto de Reabilitação Pós Covid Itinerante no Aninga

A Prefeitura de Parintins inicia nesta quinta-feira, 10 de junho, o Projeto de Reabilitação Pós Covid Itinerante, na comunidade suburbana do Aninga. Parintins já promove o trabalho inovador no centro de reabilitação implantado na Policlínica Padre Vitório e também nas UBS dos bairros com resultados satisfatórios.

São colocados à disposição das pessoas com sequelas da Covid-19 os profissionais fisioterapeutas, médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, entre outros. O trabalho será levado ao Macurany, Parananema e comunidades polo.

O prefeito Bi Garcia (DEM) esteve no início dos trabalhos acompanhado da primeira-dama Mayra Dias, presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), vereador Telo Pinto (PSDB), secretário Clerton Rodrigues, equipe da UBS Tia Leó, além do Ônibus da Saúde Itinerante. “Resolvemos também trazer esse trabalho para comunidade do Aninga contando com todos esses profissionais qualificados para cuidar das pessoas que contraíram o vírus e que precisam deste apoio pós Covid”, ressaltou o prefeito.

Mayra Dias avaliou positivamente o trabalho realizado na Policlínica Padre Vitório, afirmando ser fundamental que pessoas que residem mais distante, como nas comunidades suburbanas, também tenham acesso a esse tratamento.

Um dos coordenadores da comunidade Santa Terezinha do Aninga, Rian Marchão, agradeceu a Prefeitura de Parintins por conta do trabalho realizado pela Secretaria de Saúde. “A gente sabe que Covid deixa sequelas e esse trabalho multidisciplinar trazido até a nossa comunidade é de suma importância. Estamos agradecidos”, pontuou.

Inicialmente o trabalho acontecerá no Aninga e será estendido às outras comunidades suburbanas e comunidades rurais como Vila Amazônia, Mocambo, Caburi, entre outras.

SECOM

Fotos: Márcio Costa