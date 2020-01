Prefeitura de Parintins inicia temporada esportiva com I Copa Semjuv de Futsal

Com objetivo de promover competitividade, levando saúde física e emocional no desenvolvimento integral da juventude através de atividades esportivas, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, realiza de 15 a 24 de janeiro, no ginásio Elias Assayag, a I Copa Semjuv de Futsal.

Voltada para jovens de 17 anos (2003) no naipe masculino e aberto no feminino, as inscrições iniciaram nesta quinta-feira, 09, ao preço de R$ 30 e se estendem até o dia 14 de janeiro, no próprio ginásio de esportes no horário de 8h às 14h. “Convidamos todos amantes do futsal que possuem equipes nessas categorias para participarem dessa nova competição, que dá início às atividades físicas, didáticas, culturais, esportivas e de lazer da Secretaria de Esporte”, reitera o professor Zinho Inomata, responsável pelo evento esportivo.

Zinho informa que as vagas são limitadas, sendo somente 10 para o naipe masculino e oito no feminino.

Kedson Silva/JI