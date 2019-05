Prefeitura de Parintins inicia triagem para mais de dois mil atendimentos em saúde ocular

A Prefeitura de Parintins iniciou nesta terça-feira, 28 de maio, as triagens para o grande mutirão de saúde ocular que será realizado pela ONG Missão Amazônia entre os dias 11 e 15 de junho, beneficiando mais de duas mil pessoas. Ao todo serão 2.100 consultas com doação de óculos e 55 cirurgias de pterígio. Nos dias 11 e 12 de junho, as consultas e cirurgias serão feitas na Vila Amazônia e de 13 ao dia 15 os procedimentos acontecerão na Unidade Básica de Saúde Francisco Tussolini, no Bairro da União.

A subsecretária de Saúde, Daízes Pimentel, e o membro da ONG Missão Amazônia, Enzo Felipe, acompanharam o início das triagens no Centro de Saúde Francisco Galliani. Daízes informou que as triagens acontecerão nas unidades básicas de saúde Mãe Palmira, Aldrin Verçosa, Francisco Tussolini, Galliani e Policlínica Tia Leó.

Ela enalteceu a parceria que a gestão do prefeito Bi Garcia buscou para beneficiar esse número expressivo de pessoas carentes das áreas dois Itaúnas e Vila Amazônia, incluindo indígenas. “É todo um esforço do prefeito, do vice Tony Medeiros e do secretário Clerton Rodrigues para viabilizar esses atendimentos”, salientou.

De acordo com Enzo Felipe, é com muita alegria que a ONG estará em Parintins promovendo o trabalho que contará com renomadas instituições brasileiras e norte americanas. “Serão consultas e óculos de qualidade para as pessoas terem melhora na visão”, enfatizou.

SECOM