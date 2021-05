Prefeitura de Parintins inicia vacinação para adultos de 44 a 40 anos nesta segunda

A Prefeitura de Parintins avança no cronograma de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17), iniciando a imunização em adultos de 44 anos. Segundo a programação da Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde com o programa de imunização, na segunda acontece a imunização para 44 anos, na terça-feira para 43 anos, quarta-feira para 42 anos, quinta-feira para 41 anos e sexta-feira para 40 anos.

Na sexta-feira, 14 de maio, a Prefeitura de Parintins registrou no Vacinometro o total de 29.350 doses aplicadas, o que representa 25,4% da população, sendo 21.249 a primeira dose e 8.111 as duas doses.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destacou mais um avanço importante no processo de imunização da população de Parintins que deve chegar nesta segunda-feira à marca de 30 mil doses aplicadas. “A gestão do prefeito Bi Garcia vem atuando com toda seriedade para alcançar ao máximo possível de cidadãos parintinenses imunizados. Isso tem refletido diretamente na melhoria dos números da pandemia em Parintins. A queda diária no número de internações e infecções é satisfatório e nos incentiva a trabalhar ainda mais”, ressaltou.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informou que todas as UBS da zona urbana estarão atuando como ponto de vacinação. Elaine lembra que os documentos necessários são: caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. Ela reitera a importância de todos ficarem atentos à aplicação da segunda dose prevista na carteira de vacinação para completar o processo de imunização contra Covid-19.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro