Prefeitura de Parintins iniciou terceira força-tarefa para vacinação na zona rural

A Prefeitura de Parintins iniciou nesta terça-feira (04) a imunização da segunda dose de vacina contra Covid-19 para idosos com idade de 70 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde informam que 840 doses da vacina Oxford Astrazeneca estão sendo enviadas no trabalho que conta com dez ambulanchas, vacinadores, enfermeiros, registradores e policiais militares. É a terceira força-tarefa de vacinação realizada pelo Município.

Parintins é um dos municípios que mais tem vacinado sua população, em resultados proporcionais, com cerca de 25 mil doses aplicadas.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, a meta para cada dia de vacinação é atingir 40 comunidades rurais. Ela afirmou que o tempo chuvoso tem sido um fator de dificuldade, mas que está sendo enfrentado com muita garra pela equipe da Prefeitura de Parintins. “Pedimos a todos que fiquem atentos para a chegada das equipes para essa imunização que é fundamental para que a pessoa esteja 100% vacinada”, disse.

De acordo com o secretário de saúde, Clerton Rodrigues, é de fundamental importância que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários tomem a segunda dose.

Prefeitura de Parintins retoma jornadas oftalmológicas

A Prefeitura de Parintins retoma as jornadas das cirúrgicas no município nesta quarta-feira, 05 de maio, com a abertura da jornada oftalmológicas realizada em parceria com a Fundação Piedade Cohen. Serão 50 procedimentos cirúrgicos, sendo 25 para catarata e 25 para pterígio.

Os pacientes atendidos na jornada foram selecionados durante as consultas oftalmológicas oferecidas pela Prefeitura. Mensalmente, 300 consultas são realizadas.

A abertura simbólica da jornada terá a presença do prefeito Bi Garcia. Segundo ele, a queda dos números referente a contaminações e internações por Covid-19 é um fator positivo na retomada desse trabalho. “Temos que dar andamento aos projetos voltados para a saúde. Com a realização desses procedimentos cirúrgicos, vamos proporcionar melhorias na saúde oftalmológica dos pacientes e proporcionar mais qualidade de vida”, destaca o prefeito.

De acordo com o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a retomada das jornadas cirúrgicas faze parte da programação da gestão municipal que em breve incluirá cirurgias eletivas, gerais e também ginecológicas. Ele lembrou que desde de março de 2020, por conta da pandemia, a Prefeitura de Parintins foi obrigada a paralisar a realização das jornadas. “A baixa dos números da Covid é fundamental para que possamos retomar mais e mais trabalhos voltados à população”, ressalta.

