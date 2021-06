Prefeitura de Parintins interditada parcialmente aeroporto Júlio Belém para melhorias

De acordo com o diretor do aeroporto, Jean Jorge Rodrigues, a medida atende uma determinação da Prefeitura de Parintins com orientação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A pista do aeroporto Júlio Belém, em Parintins, passa por manutenção e por esse motivo está interditada até quarta-feira, 23. O fechamento da pista é parcial, somente das 06 às 15h. Fora deste horário os serviços no aeródromo acontecem normalmente. A medida se fez necessária para que os trabalhos sejam realizados com maior celeridade e possam dar mais segurança aos trabalhadores.

Os serviços acontecem na pista para dar mais segurança ao aeroporto durante pousos e descolagens. “A medida é parcial e fora desse horário o aeródromo funciona normalmente com voos comerciais”, disse.

Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Reparos asfálticos na pista é o principal serviço realizado para dar melhor tráfego às aeronaves. “Estamos trabalhando desde as 6h da manhã para fazer um trabalho eficiente na pista e dar mais segurança a trabalhadores e passageiros”, afirmou o secretário de Obras, Albano Albuquerque.

Com a interdição, a operadora Map Linhas Aéreas alterou seus horários de voos em Parintins, funcionando apenas pela tarde e à noite. A alteração é temporária e se estende até a quarta-feira, quando normalizar o funcionamento do aeródromo.

SECOM

Fotos: Eldiney Alcântara