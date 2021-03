Prefeitura de Parintins já aplicou 5.975 mil doses da vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Parintins, por meio da Coordenadoria da Vigilância em Saúde do município, informa que até sexta-feira (26), 5.975 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19, incluindo a primeira e segunda dose. De acordo com o plano de vacinação, 5.341 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 634 com a segunda.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, alerta os idosos acima de 70 anos, que ainda não foram vacinados. Eles podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber o imunizante.

“Pessoas que por algum motivo não receberam a vacina ou estavam sintomáticos, positivos para Covid ou apresentaram pico hipertensivo, podem ir até a UBS para serem vacinados”, disse a coordenadora.

Ela informa que o prazo da primeira para a segunda dose da Astrazeneca é de três meses. Profissionais da saúde que foram vacinados com a Coronavac já estão recebendo a segunda dose, que tem o prazo de 30 dias de uma dose para outra.

O município já recebeu 9.572 doses das vacinas Coronavac (5.582) e da Astrazeneca (3.990), que estão sendo aplicadas de acordo com o plano de vacinação do Ministério da Saúde, incluindo as perdas técnicas. Assim que o Governo fizer a entrega das vacinas destinadas à faixa etária de 60 a 69 anos, a Prefeitura irá divulgar o cronograma de vacinação.

O órgão esclarece que os dados são parciais, e eventualmente as doses aplicadas não foram incluídas até o fechamento do dia. Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência, no portal da Prefeitura de Parintins, no link: https://transparencia.parintins.am.gov.br/?q=277-lista-8325-vacina

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro