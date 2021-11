Prefeitura de Parintins lança projeto “Vem Dançar na Melhor Idade”

Buscando atender de forma específica o público acima de 60 anos de idade, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, iniciou no ginásio Elias Assayag, o projeto “Vem Dançar na Melhor Idade”. A iniciativa é uma extensão do projeto “Ginasticando” que objetiva combater o sedentarismo e a obesidade, levando saúde e bem-estar a toda população.

Participando pela primeira vez do projeto, seo Laurimar Rodrigues atendeu um pedido da neta. “Estava parado em casa, comecei ainda de forma tímida, mas vou me recuperar e voltar a ‘mandar brasa’ e quem sabe poder voltar até a jogar futebol”, enalteceu entusiasmado, seo Laurimar.

De acordo com a monitora Itamara Góes, a atividade é oferecida aos idosos de forma gratuita por meio da dança, música e exercícios físicos, todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Elias Assayag, no horário das 8h às 9h. “Pra você com mais de 60 anos que sente dores nas articulações, a dança faz com que você se movimente buscando saúde e alegria, sem deixar de se exercitar. Venha conosco fazer uma aula experimental e obter vida saudável”, convida a monitora da SEMJUV.

Secom

Foto: Kedson Silva