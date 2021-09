Prefeitura de Parintins leva recapeamento asfáltico aos bairros da cidade

Com a fase final de recapeamento asfáltico nas estradas da cidade, a Prefeitura de Parintins iniciou o serviço nos bairros. Esta semana, o trabalho acontece com ações nas ruas do Itaúna II e segue um cronograma que vai se estender por vários logradouros do município e atender mais de 100 vias.

A rua Dr. Romualdo Corrêa (Rua 03), no Itauna II, é a primeira via a receber o asfaltamento nesta nova etapa de recapeamento. Segundo o secretário de Obras de Parintins, Albano Albuquerque, serão mais de 100 ruas revitalizadas na cidade, em especial, nos bairros Itaúna I, Itaúna II, Paulo Corrêa, Palmares, São Francisco, Nossa Senhora de Nazaré, Centro, Vitória Régia, São José Operário e Emilio Moreira. O serviço completa o trabalho realizado no primeiro semestre do ano, quando foram atendidos os bairros Santa Clara, Santa Rita, Francesa, Djard Vieira, São Benedito e João Novo.

De acordo com Albano, são projetos de 2019 e 2020, que, devido à pandemia e os processos administrativos e burocrático, puderam ser executados somente neste ano de 2021 após estudo das áreas. “O trabalho da secretaria, dos fiscais é fazer esse levantamento e ver as condições das ruas da cidade. Então, de acordo com esse levantamento, fazemos os projetos e as demandas que a gente tenta solucionar. Então, tudo é um processo de um ano de projeto para você executar no outro ano”, explica.

O jovem Carlos Wirllem Gomes, 25, mora na rua Dr. Romualdo Corrêa e afirma que o serviço atende uma demanda econômica, estética e de segurança. “Acho viável a pavimentação dos bairros, porque interfere na economia das pessoas e na locomoção entre os bairros. Tem também a situação estética. Como é uma cidade que recebe muitos turistas, essa pavimentação vem para melhorar essa questão estética e econômica. Espero que atinja outros bairros. O empenho da Prefeitura de Parintins em resolver essa situação é muito importante para a cidade”, destacou.

Asfalto em Parintins

O recapeamento asfáltico de Parintins acontece a partir de dois grandes projetos: um assinado pelo senador Omar Aziz com investimento de R$ 14 milhões e outro de emenda parlamentar do Eduardo Braga no valor de R$ 9,5 milhões. Os recursos foram captados pelo prefeito Bi Garcia (DEM), que aponta melhorias no sistema viário do município.

As três estradas de Parintins estão revitalizadas. Os buracos ao longo dos percursos deram lugar a um asfalto novo e seguro. A estrada do Macurany recebeu 2.473,91 toneladas de asfalto. A rodovia Odovaldo Novo, após conclusão do trabalho, vai completar 4.595,78 toneladas e para recapear toda a estrada do Parananema foram necessárias 1.291,34 tonelada de asfalto.

O novo asfalto chega aos bairros em grande quantidade e vai atender as vias em estado de precariedade. No Itaúna I serão utilizadas 3.070,45 toneladas de asfalto. Nas ruas do Itaúna II a previsão é usar 908,90 toneladas e no bairro Paulo Corrêa serão alocados 681,15 toneladas de asfalto.

Os dados são apresentados pelo engenheiro civil e responsável pela fiscalização, Maikon Moraes. Ele aponta que serão mais de 30 mil toneladas de asfalto que serão destinadas a vários bairros da cidade de Parintins. “Vários pontos que necessitam de drenagem serão realizadas a execução e os levantamentos topográficos ainda continuam nas vicinais espalhadas pela cidade para que venha ser realizado o serviço de terraplanagem para, posteriormente, ser feito o recapeamento asfáltico nessas localidades”, concluiu.

Secom Parintins

Fotos: Éder Repolho