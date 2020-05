Prefeitura de Parintins monta estrutura para proteger população em filas bancárias

Com o objetivo de proteger e dar mais conforto as pessoas que buscam o auxílio emergencial do governo, a Prefeitura de Parintins montou grandes tendas ao longo Boulevard 14 de Maio, Centro, em frente às agências bancárias. A iniciativa é uma determinação do prefeito Bi Garcia, que segue orientações dos órgãos mundiais de saúde.

A estrutura é montada pela equipe operacional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). A cobertura em ferro e lona atinge toda a rua do quarteirão, entre os bancos Bradesco e Caixa Econômica, servindo ainda para os clientes do Expresso Bradesco e da casa lotérica. Uma outra cobertura também foi posta na rua Paes de Andrade, ao lado da Caixa Econômica.

“A Semosp atende um pedido do prefeito Bi Garcia que se mostrou sensível à situação das pessoas que estão nas filas dos bancos”, disse o secretário da pasta, Lázaro Ferreira. Segundo ele, as estruturas ficarão nas vias enquanto houver necessidade de proteger a população do sol e da chuva.

A Empresa Municipal de Trânsito de Parintins (EMTT) realizou a demarcação das ruas, posicionando as pessoas a uma distância seguro para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde também participou da ação com agentes de saúde para orientar os clientes das agências.

Fotos: Yuri Pinheiro

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins