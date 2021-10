Prefeitura de Parintins ordena horário de recebimento de resíduos do comércio no aterro controlado

Os descartes de resíduos sólidos provenientes do comércio e empresas de Parintins terão horário específico a partir do dia 1º de dezembro. Seguindo novo ordenamento das atividades, o recebimento do material será permitido de 06h às 18h e à noite o aterro controlado estará fechado.

Uma campanha de conscientização está sendo realizada pela Prefeitura de Parintins, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos e a parceria do Instituto Federal do Amazonas (IFAM).

Uma equipe de 14 pessoas, entre técnicos da Sedema e estagiários do IFAM está percorrendo o comércio e empresas em todos os bairros da cidade trabalhando a orientação dos comerciantes.

O subsecretário de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino explica que a Prefeitura está atuando da melhor forma para atender a demanda dos empresários.

“Estamos com nossas equipes intensificando a campanha de orientação junto ao comércio que muitas vezes contrata caminhões, triciclos motorizados e pick-up para descartar resíduos e restos de construção no período após as 18 horas. À noite não é adequada para esse tipo de atividade pelo riscos no local, dificuldade de acesso no período chuvoso e descumprimento da sinalização.

Ele sustenta a necessidade de ser a cumprida a sinalização para destinação dos resíduos. Hoje o aterro controlado segue o acordo mantido entre o município, IPAAM e Tribunal de Contas, mantendo locais específicos de destinação de podas de árvores, resíduos domiciliares e hospitalares.

Alzenilson comemora o fato de que todo o material do Matadouro Frigorífico que antes era descartado no aterro passou as ser comercializado para outros centros, gerando renda.

Texto e foto: Secom Parintins