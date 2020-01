Prefeitura de Parintins pagará abono e fará reajuste no piso salarial de professores

O prefeito em exercício Tony Medeiros anunciou na manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro, que a Prefeitura de Parintins fará o pagamento de abono salarial a todos os professores da rede municipal de ensino. O repasse abrange educadores efetivos e contratados que atuaram na rede no ano de 2019.

De acordo com relatório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em 2019 os gastos com o pagamento de pessoal na educação chegou ao percentual de 58,04%. Conforme legislação vigente é obrigatória a aplicação de 60% dos recursos com o pagamento dos educadores. Em razão disso houve a sobra de R$ 1.373.100,00 (um milhão trezentos e setenta e três mil, e cem reais) que será utilizado no repasse de abono.

Tony Medeiros, prefeito em exercício, salienta que o pagamento do adicional é o cumprimento das obrigações constitucionais da Prefeitura com os educadores. Medeiros também anuncia o reajuste na base salarial do magistério municipal, como determinado pelo prefeito Bi Garcia. “Nós estamos dando um aumento de 12,84%, que é do piso do magistério. Como também houve sobra de recursos, estamos fazendo o repasse de abono que será rateado entre os professores da rede municipal”, pontua Tony Medeiros.

A presidente do Sindicato dos Professores de Parintins, Arineide Tavares, avalia de forma positiva o pagamento do abono e reajuste da base salarial. “É positivo que a Prefeitura cumpra suas obrigações. Nós demos entrada em documento com relação a esse assunto ainda em dezembro de 2019 e agora já tivemos a resposta, uma resposta positiva. É importante a gestão municipal cumprindo sua parte, assim como nós já cumprimos em sala de aula”, pontua.

O pagamento do abono salarial será feito juntamente com o salário do mês de janeiro. Cada professor receberá proporcionalmente com os meses trabalhados no ano de 2019.

