Prefeitura de Parintins prepara 30 hectares de áreas no Laguinho para plantação de mandioca, feijão e milho

O plano operacional do Programa Municipal de Mecanização Agrícola da Prefeitura de Parintins está em amplo andamento na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, no Projeto de Assentamento Vila Amazônia, para a produção de mandioca, feijão e milho. A Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) atende mais de 20 produtores rurais com a limpeza de 30 hectares para receber a preparação de solo.

Em apoio à agricultura familiar, o serviço é executado em cumprimento à política do prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), colocada em prática pelo secretário municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Tião Teixeira. A limpeza de áreas no Laguinho é intensificada pelo operador de máquinas, Luizão Barroso, contratado pela Prefeitura de Parintins para fazer a remoção da vegetação de capoeira de cerca de dois anos.

O subsecretário da Sempa, José Cursino, vistoria a atividade do Programa de Mecanização Agrícola junto aos produtores rurais da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O próximo passo é a entrada de trator com os implementos grade aradora e grade niveladora, nas propriedades assistidas pela Prefeitura de Parintins. A expectativa da Sempa é promover a primeira etapa do plantio de mandioca, feijão e milho no mês de janeiro de 2022.

Texto e foto: Secom